إندونيسيا تغلق مطار بالي بسبب زيادة نشاط بركان جبل أجونج جاكرتا في 28 يونيو/ بنا / أغلقت السلطات الإندونيسية اليوم المطار الدولي في جزيرة بالي بعد زيادة النشاط البركاني لجبل أجونج.

وقال المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا، سوتوبوبو نوجروهو في بيان بثته وكالة الانباء الالمانية "أن المطار سيُغلق لمدة 16 ساعة ابتداءً من الساعة الثالثة من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي مضيفا أن السلامة هي السبب الرئيسي لإغلاق المطار.



وقال نوجروهو إن القرار أثر على 48 رحلة جوية، من بينها 38 رحلة دولية تشمل ستة آلاف و611 مسافرا.

وذكرت الهيئة أن جبل أجونج ما زال يقذف سحبا من الرماد على ارتفاع يصل إلى 2500 متر في الهواء منذ الأربعاء الماضي، فيما لا يزال مستوى التحذير البركاني عند درجة واحدة.

وحددت السلطات منطقة الخطر التي تمتد لأربعة كيلومترات حول فوهة البركان مشيرة الى انه تم اجلاء حوالي 300 من السكان المحليين من جميع أنحاء الجبل طواعية.

وكان آخر ثوران للبركان في الجبل البالغ ارتفاعه ثلاثة آلاف و31 مترا، وقع في عامي 1963 و1964، وأثناء ذلك قتل نحو 1200 شخص.

وتقع إندونيسيا على ما يسمى بحزام النار في المحيط الهادئ ، وهي منطقة معروفة بالنشاط الزلزالي والثوران البركاني.



م خ



بنا 0343 جمت 29/06/2018





عدد القراءات : 82 اخر تحديث : 2018/06/29 - 30 : 09 AM