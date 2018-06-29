(الإطفاء) الكويتية: سبع فرق تسيطر على حريق هائل اندلع في مصنع للمرطبات بمنطقة صبحان الكويت في 28 يونيو/ بنا / أعلنت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية عن تمكن سبع فرق اطفاء من السيطرة على حريق هائل اندلع مساء اليوم في مصنع للمرطبات بمنطقة صبحان.

ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن بيان للإدارة العامة للإطفاء إن مركز العمليات تلقى في تمام الساعة 26ر7 مساء بلاغا يفيد باندلاع حريق هائل في مصنع للمرطبات بمنطقة صبحان هرعت على اثره فرق إطفاء مراكز صبحان والفروانية ومبارك الكبير والسالمية والمنقف والصليبيخات والهلالي فضلا عن العمليات والإسناد.

وأضافت أن الفرق المشاركة عملت على احتواء الحريق الذي اندلع في ساحة وجزء من المصنع وبلغت مساحته نحو 4 آلاف متر مربع.

وأشارت إلى وجود خزانات للوقود في موقع الحادث إضافة إلى مواد تستخدم في تغليف المنتجات موضحة أن رجال الإطفاء عملوا على قطع النيران عنها وتمكنوا من السيطرة على الحادث بعد جهود مكثفة وبمشاركة أكثر من 130 رجل إطفاء.







م خ



بنا 2257 جمت 28/06/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/06/29 - 09 : 02 AM