مصرع 5 اشخاص على الاقل جراء اطلاق نار بمقر صحيفة في امريكا واشنطن في 28 يونيو/ بنا / لقى خمسة اشخاص على الاقل مصرعهم واصيب اخرون جراء اطلاق مسلح النار بمقر صحيفة في منطقة "ماريلاند" بالولايات المتحدة الامريكية.



ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن تصريح للقائم بأعمال قائد الشرطة بالمنطقة وليام كرامبف "ان الاشخاص الذين اصيبوا في الحادث، تم نقل بعضهم الى المستشفى لتلقى العلاج.

وقال مسؤولون انه تم القاء القبض على مسلح مشتبه فيه، ويجرى حاليا استجوابه، ولم يعرف بعد دوافع مرتكب الحادث او ما اذا كانت له صلة بالصحيفة.

واكدت سلطات انفاذ القانون للصحفيين ان التحقيق جار لكشف ملابسات الحادث، مضيفة "انه تم تأمين المكان وتطويقه، ولا يوجد اي مسلحين اخرين به.



م خ



بنا 2223 جمت 28/06/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/06/29 - 44 : 01 AM