قائد الجيش الليبي يعلن تحرير مدينة درنة من الارهابيين بنغازي في 28 يونيو/بنا/ أعلن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي مساء اليوم الخميس تحرير مدينة درنة من الارهابيين.



وقال في خطاب متلفز " نعلن بكل فخر تحرير مدينة درنة الغالية على كل نفوس كل الليبيين وعودتها آمنة مطمئنة إلى أحضان الوطن لتعم الفرحة كافة أرجاء ليبيا".



وكان الجيش الليبي اعلن الشهر الماضي انطلاق عملية تحرير مدينة درنة من المتطرفين الذين ينتمون لما يطلق عليه "مجلس شوري مجاهدي درنة وضواحيها"، الذي يسيطر على المدينة منذ الاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي .



س.ي



بنا 2055 جمت 28/06/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/06/29 - 03 : 12 AM