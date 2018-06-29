جلالة الملك يعرب عن الاعتزاز بتحقيق الفئة الأولى في تقرير الخارجية الامريكية الخاص بتصنيف الدول بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص المنامة في 28 يونيو/ بنا / اعرب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه عن اعتزاز مملكة البحرين في تحقيق الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الامريكية الخاص بتصنيف الدول بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.



وأشاد جلالة الملك المفدى حفظه الله بجهود وزارة الخارجية وهيئة تنظيم سوق العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال المبادرات والبرامج التي تبذلها والرامية الى تعزيز ورفع سوق العمل بما يحقق الأهداف المنشودة.



وكان حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى قد تلقى برقية تهنئة من السيد أسامة بن عبدالله العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص وذلك بمناسبة تحقيق مملكة البحرين الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بمكافحة الاتجار بالأشخاص، هذا نصها:



حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،



أرفع إلى مقام جلالتكم السامي أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة تحقيق مملكة البحرين الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الامريكية الخاص بتصنيف الدول بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.



سيدي صاحب الجلالة..



لقد كان ولا يزال لتوجهات جلالتكم ورؤاكم أعظم الأثر في تحقيق كل منجز يسجل باسم البحرين، ولا يستثنى من ذلك تبوء المملكة المكانة الدولية الرفيعة كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على هذا التصنيف العالي.



سيدي صاحب الجلالة..



إن هذا الإنجاز الدولي يأتي كإضافة جديدة ضمن منجزات المسيرة التنموية الشاملة المباركة لجلالتكم والمكتسبات التي تحققت في عهدكم الزاهر للوطن والمواطن ولكل من يعيش على ترابها الغالي على جميع الأصعدة والتي من بينها تنامي حقوق الانسان في ظل دولة المؤسسات والقانون والتي جعلتم منها جلالتكم نموذجا مهما على هذا الصعيد بشهادة دولية نفتخر اليوم بتحقيقها متقدمين بها على الكثير من الدول التي سبقت تجربتنا وهو انجاز يسجل اليوم بتظافر جهات كثيرة أكدت عطائها السخي من أجل مملكة البحرين ورفعة شأنها.



وبهذه المناسبة العزيزة يشرفني أن أعبر لجلالتكم عن أخلص آيات الشكر و العرفان على الثقة الغالية التي شرفتموني بها، معاهداً جلالتكم على مواصلة العطاء والجهد في خدمة رؤى وتوجيهات جلالتكم نحو كل ما فيه ازدهار ونماء هذا الوطن العزيز ضارعاً إلى المولى العزيز القدير أن يمد جلالتكم بموفور الصحة والعافية والعمر المديد لمواصلة المسيرة المباركة.



أسامة بن عبدالله العبسي

الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل

رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص



م.ا.ب/س.ي



بنا 2053 جمت 28/06/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/06/29 - 02 : 12 AM