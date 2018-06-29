سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية تهنئة من الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل بتحقيق البحرين الفئة الأولى في مكافحة الاتجار بالأشخاص المنامة في 28 يونيو/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من السيد أسامة بن عبدالله العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، وذلك بمناسبة تحقيق مملكة البحرين الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بمكافحة الاتجار بالأشخاص، هذا نصها:



صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته،،



يشرفني يا صاحب السمو أن أرفع الى مقامكم أصدق التهاني بمناسبة تحقيق مملكتنا الغالية الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بمكافحة الاتجار بالأشخاص.



سيدي صاحب السمو..



إن هذا الإنجاز الدولي الذي أوصل المملكة للمكانة الدولية الرفيعة كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصنف ضمن الفئة الأولى في تقرير مكافحة الاتجار بالأشخاص، يأتي كنقلة نوعية متميزة لم يكن لها أن تتحقق دون تضافر جهود جميع الوزارات والجهات الحكومية وفق منظومة موحدة ومتكاملة تحت قيادة سموكم، في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.



وبهذه المناسبة يشرفني يا صاحب السمو أن أعبر عن أخلص آيات الشكر والامتنان على توجيهاتكم ودعمكم الكريم المستمر، راجياً المولى القدير أن يمكننا من تحقيق التطلعات، والإسهام بالمزيد من الجهود لرفعة الوطن على جميع الأصعدة.



داعيا الله العلي القدير ان يمتع سموكم بموفور الصحة والسعادة وطول العمر لمواصلة مسيرة العطاء والانجاز لهذا الوطن الغالي.



أسامة بن عبدالله العبسي

الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل

رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص





م.ا.ب/س.ي



بنا 2023 جمت 28/06/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/06/28 - 29 : 11 PM