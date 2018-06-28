أمين عام مجلس التعاون يشيد بتسهيل السعودية إجراءات حج ١٨ ألفا من الشعب السوري المنامة في 28 يونيو/ بنا / أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بالجهود الموفقة التي بذلتها وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية لإنهاء الترتيبات اللازمة لتسهيل أداء فريضة الحج لهذا العام ل ( 18 ) ألفا من أبناء الشعب السوري الشقيق بالتنسيق مع مكتب شؤون حجاج سوريا.







ونوه الأمين العام بالجهود الحثيثة التي بذلتها وزارة الحج والعمرة بالمملكة لاستكمال ترتيبات أداء فريضة الحج لهذا الموسم لمواطني أكثر من ثمانين دولة بالاتفاق والتنسيق مع الجهات المعنية بشؤون الحج في تلك الدول، مشيدا بما تقوم به الوزارة وما تبديه من حرص على تسهيل الاجراءات والترتيبات لتيسير قدوم حجاج بيت الله الحرام الى الأراضي المقدسة لأداء فريضتهم بكل يسر وسهولة واطمئنان.



ورفع الدكتور الزياني اصدق مشاعر الامتنان والاعتزاز الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والى الحكومة السعودية لما يبذل من جهود حثيثة وملموسة لتوفير الأمن والسلامة والطمأنينة لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين وزوار الأماكن المقدسة .







م.ا.ب/س.ي



بنا 1857 جمت 28/06/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/06/28 - 06 : 10 PM