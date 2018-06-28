جلالة الملك يصدر امراً ملكياً بتعيين الشيخة دينا بنت راشد مديرا عاما بأمانة المجلس الأعلى للمرأة المنامة في 28 يونيو/ بنا / صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم (31) لسنة 2018 بتعيين مدير عام بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة، جاء فيه :



المادة الأولى

تعين الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة مديراً عاما للسياسات والتطوير بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بدرجة وكيل وزارة مساعد.







المادة الثانية

على صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة تنفيذ هذا الامر، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.





م.ا.ب/س.ي



بنا 1833 جمت 28/06/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/06/28 - 37 : 09 PM