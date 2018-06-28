ضمن التقرير السنوي للخارجية الأمريكية كأول دولة شرق أوسطية .. البحرين تحقق الفئة الأولى بمكافحة الاتجار بالأشخاص المنامة في 28 يونيو/ بنا/ حققت مملكة البحرين انجازًا نوعياً غير مسبوقٍ في مكافحة الاتجار بالأشخاص لتحل في الفئة الأولى (TIER 1) ضمن فئات تصنيف الدول الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي تعلنه سنويًا وزارة الخارجية الأمريكية.



وأثنت الخارجية الأمريكية التي أصدرت تقريرها مساء اليوم الخميس الموافق 28 يونيو 2018 على جهود المملكة في وضع الأطر القانونية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ووضع الآليات المناسبة للتعامل مع أي حالات مشتبه بها.



وقد أكد التقرير أن حكومة البحرين حققت الالتزام الكامل بمعايير القضاء على الاتجار بالأشخاص، مشيرًا إلى أن المملكة حققت منجزات رئيسية خلال الفترة السابقة واستحقت مكانًا في الفئة الأولى.



ولفت التقرير إلى أن إنجازات المملكة تشمل إجراءات حكومية مثل تصريح العمل المرن كأول مشروع على مستوى المنطقة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة بما يجنبها الاستغلال أو الابتزاز أو الاتجار وهو المشروع التي اعتمدته الأمم المتحدة كأحد أفضل الممارسات الدولية، كما دشنت أول مركز شامل لحماية ودعم العمالة الوافدة يتضمن مركزًا لإيواء الضحايا ومساعدة أي شخص يحتمل في تحوله الى ضحية. إلى جانب تدشينها صندوق لدعم ضحايا الاتجار بالأشخاص بهدف تحسين أوضاعهم الإنسانية والمالية للعمالة في مملكة البحرين عبر مختلف البرامج التي يتبناها، وكذلك اعتماد المملكة العقد الثلاثي للعمالة المنزلية والذي ينظم العلاقة بين مكتب التوظيف، وصاحب العمل (رب الأسرة) والعامل المنزلي، وباتت جميع مكاتب التوظيف ملزمة بتطبيقه.







ومن الإجراءات التي قامت بها البحرين وبوأها للوصول إلى هذا الانجاز تدشينها لنظام الإحالة الوطني لضحايا الإتجار بالأشخاص والذي يُعد الأول على مستوى دول المنطقة، والذي يهدف إلى تعزيز إجراءات مكافحة الإتجار بالأشخاص، وتوضيح وتنظيم دور مختلف الجهات وآليات تعاملها مع أي حالة إتجار أو يشتبه في إمكانية تحولها إلى حالة إتجار.







كما قامت المملكة بالعمل الدؤوب ببرنامج التوعية الخاصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص والذي كان له أثره الكبير، إلى جانب إصدار إدانات قضائية لمذنبين في مجال الاتجار بالأشخاص، وكذلك التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات في دول مجلس التعاون الخليجي لعمل على إنشاء مركز إقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الإتجار بالأشخاص في مملكة البحرين والذي سيشكل إضافة نوعية لجهود المملكة في مجال مكافحة هذه الجريمة ورعاية ضحاياها وحماية الحقوق الإنسانية لكل من يعيش على أراضيها.







م.أ.ب

عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/06/28 - 29 : 09 PM