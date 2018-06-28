وزير الخارجية الاماراتي يلتقي مديري كبريات الشركات الهندية في مومباي مومباي في 28 يونيو / بنا / شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي في اجتماع الطاولة المستديرة الذي عقد في مومباي وحضره عدد من المديرين التنفيذيين لكبريات الشركات الهندية .







وتناول الاجتماع بحث سبل التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الهند في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وتعزيز التعاون وإقامة مشاريع مشتركة وتبادل الأفكار والخبرات في مجالات العمل المشترك بين البلدين .



كما التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي والوفد المرافق في ولاية ماهاراشترا الهندية ديفاندرا فادنافيس، رئيس حكومة الولاية تم خلاله بحث مجالات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف قطاعات التنمية وبما يكفل المُضي قدماً في بناء القدرات وأوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصحية والتعليمية.



والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ك. تشاندراشيخار راو رئيس حكومة ولاية تيلانغانا وبحث معه العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والولاية والسبل الكفيلة بتعزيزها.







س.ي



بنا 1718 جمت 28/06/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/06/28 - 28 : 08 PM