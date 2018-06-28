اتصال هاتفي بين جلالة الملك والرئيس المصري

المنامة في 28 يونيو/ بنا / جرى اتصال هاتفي مساء اليوم بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ، وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة ، تم خلاله استعراض العلاقات الثنائية التاريخية المتطورة بين البلدين والشعبين الشقيقين.، كما تم بحث عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأشاد جلالة الملك خلال الاتصال بالمواقف المشرفة لجمهورية مصر العربية تجاه مملكة البحرين وقضايا الامة العربية ، منوها جلالته الى ان مصر الشقيقة تمثل عمقا استراتيجيا للامة العربية .



وأعرب جلالته عن إعجابه بما تشهده جمهورية مصر العربية من تقدم وتطور بفضل قيادة الرئيس السيسي الحكيمة، معربا جلالته عن أصدق تمنياته لمصر قيادة وشعبا بمزيد من التقدم والازدهار ومواصلة دورها الاستراتيجي والريادي في المنطقة نصرةً لقضايا أمتينا العربية والاسلامية .



م.ا.ب/س.ي



بنا 1707 جمت 28/06/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/06/28 - 12 : 08 PM