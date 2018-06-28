خفر السواحل يكرم مراكز الغوص التي ساعدت في البحث عن أحد المفقودين بالبحر

المنامة في 28 يونيو/ بنا / تفعيلاً لمبدأ الشراكة المجتمعية المعمول به في وزارة الداخلية للتواصل مع مختلف أطياف المجتمع المدني ، كرمت قيادة خفر السواحل ، مراكز الغوص التي ساعدت في عملية البحث والإنقاذ عن شخص مفقود في عرض البحر بتاريخ 7 مايو الماضي.



وعبر ممثلو مراكز الغوص عن شكرهم وتقديرهم لهذه المبادرة الطيبة ضمن مبدأ الشراكة المجتمعية مشيدين بالجهود التي يقوم بها خفر السواحل لضمان سلامة مرتادي البحر ، مؤكدين استعدادهم لتسخير كافة إمكانياتهم متى ما تطلب ذلك في سبيل مساندة الجهود التي يقوم بها خفر السواحل في سبيل المحافظة على الأرواح والسلامة البحرية.



م.ا.ب/س.ي



بنا 1620 جمت 28/06/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/06/28 - 29 : 07 PM