الوزير المطوع يترأس الاجتماع التحضيري لمشاركة البحرين في المنتدى السياسي في نيويورك‎

المنامة في 28 يونيو/ بنا / ترأس السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية للمعلومات اليوم اجتماعاً يتعلق بالتحضيرات الخاصة بمشاركة مملكة البحرين في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، الذي يعقد تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 9 إلى 18 يوليو المقبل، وستقدم مملكة البحرين من خلاله تقريرها الوطني الطوعي الأول حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.



ورحب محمد المطوع خلال الاجتماع الذي عقد بحضور السيد باسم بن يعقوب الحمر وزير الاسكان والدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية،بأعضاء الوفد، معربا عن شكره وتقديره لفريق العمل على الجهود التي بذلها في إعداد التقرير الوطني واخراجه بالصورة التي تتناسب مع مكانة مملكة البحرين وما حققته من إنجازات كبيرة في مجال التنمية المستدامة.



ونوه المطوع إلى أن مشاركة مملكة البحرين في المنتدى الدولي رفيع المستوى تأتي بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر الذي أكد خلال جلسة مجلس الوزراء على اهمية المشاركة لإبراز جهود البحرين وإنجازاتها في مجال التنمية المستدامة.



وقال أن اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء اطلعت على تقرير البحرين الوطني الطوعي وما يتضمنه من مؤشرات ترصد ما حققته مملكة البحرين على صعيد التنمية المستدامة.



وقال المطوع إن الاسهام الرسمي الواضح الذي بذلته الوزارات ومؤسسات الدولة في إعداد التقرير أفضى إلى مرحلة متقدمة من الانجاز والتي تم على أساسها وضع التقرير.



كما أعرب عن اعتزازه بالمشاركة الفاعلة لمؤسسات المجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص ورجال الأعمال ومختلف القطاعات من خلال ورش العمل، والذين أغنوا التقرير برؤى عززت من مكانة مملكة البحرين في الأمم المتحدة.



وأشار إلى أن التقرير تم إعداده على قاعدة واسعة من المؤشرات والأهداف التنموية الوطنية التي حققتها مملكة البحرين، مؤكدا أن أهمية مشاركة البحرين في هذا الحدث الدولي الهام تأتي لكونه يوفر منبرا دوليا لإبراز جهود المملكة ومساعيها في مجال التنمية المستدامة، كما أن تقديم التقرير سيكون إضافة جديدة لما حققته مملكة البحرين من إنجازات تنموية نالت تقدير المنظمات الدولية.



ونوه إلى أنه تم تدشين موقع الكتروني لتوثيق هذه الانجاز سوف يتم تزويده بكل مؤشرات التنمية المستدامة في مملكة البحرين والتي تتواءم مع أجندة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.



كما تم خلال الاجتماع استعراض محتويات التقرير الطوعي ووضع الاطار العام للوقوف على ما يتضمنه من معلومات ومؤشرات، والاستماع إلى ملاحظات ومرئيات الجهات ذات العلاقة.



م.ا.ب/س.ي



بنا 1619 جمت 28/06/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/06/28 - 25 : 07 PM