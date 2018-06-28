مصرع 34 حوثيا ومدفعية التحالف العربي تدك مواقعهم في التحيتا

عدن في 28 يونيو / بنا / استهدفت مدفعية قوات التحالف العربي اليوم مواقع وتحصينات ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في مديرية التحيتا جنوب الحديدة ووفرت غطاء ناريا كثيفا لمقاتلي المقاومة اليمنية المشتركة في الساحل الغربي أثناء المواجهات مع مسلحي الميليشيات ما أسفر عن تهاوي دفاعاتها وفرار عناصرها وذلك ضمن عملية عسكرية جديدة بهدف السيطرة على مركز المديرية و تأمين الطريق الساحلي باتجاه الحديدة.



وذكرت وكالة انباء الامارات ان 34 عنصرا من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران لقوا مصرعهم في مواجهات مع قوات المقاومة اليمنية المشتركة وقصف لمدفعية التحالف العربي في ضربات كبيرة وموجعة أربكت صفوفها وأنهكت قدراتها العسكرية .



واوضحت ان ميليشيات الحوثي الانقلابية تلقت ضربات قوية وهزائم ميدانية مؤخرا بالتزامن مع العمليات العسكرية في مختلف الجبهات والتقدم المستمر و المدروس من عدة محاور مما أدى إلى تقهقرها وتمزيق صفوفها الأمر الذي جعلها عاجزة عن الصمود و الثبات في ساحات القتال.



وتمكنت قوات المقاومة اليمنية المشتركة مسنودة من قوات التحالف العربي أمس من تأمين منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا وكامل مزارعها وسط انهيارات كبيرة وخسائر فادحة في صفوف مليشيات الحوثي في عملية عسكرية مباغتة أجبرتها على الفرار الجماعي من السويق والمغرس والمدمن وكامل مزارع الفازة صوب مركز مديرية زبيد بعد مصرع وجرح العشرات من عناصرها.





س.ي



بنا 1454 جمت 28/06/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/06/28 - 59 : 05 PM