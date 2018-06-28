مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي يعقدان مؤتمر تطوير السياسات التجارية في بروكسل

بروكسل في 28 يونيو / بنا / عقد في مقر المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الخميس مؤتمر تطوير السياسات التجارية لمناقشة مستجدات الموضوع في الاتحاد الأوروبي شارك فيه خبراء ومختصون من دول مجلس التعاون والأمانة العامة لمجلس التعاون والمنظمات الخليجية المتخصصة والمؤسسات الأوروبية المعنية.



وقال الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن انعقاد المؤتمر تم في إطار اتفاقية التعاون المشترك بين الجانبين التي أبرمت في يونيو 1988 والتي انبثقت منها مفاوضات التجارة الحرة التي تم الاتفاق من خلالها على معظم المواضيع. وما زالت المشاورات مستمرة بين الجانبين لاستكمال مناقشة القضايا العالقة.



وأوضح د. العويشق أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لمجلس التعاون، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 180 مليار دولار في عام 2017، ويتمتع الاتحاد الأوروبي بفائض ملموس في الميزان التجاري بين الجانبين.



وأكد الأمين العام المساعد لمجلس التعاون حرص المجلس على تعزيز التبادل التجاري والاستثمار مع الاتحاد الأوروبي، والعمل على معالجة الخلل في الميزان التجاري، وزيادة الاستثمارات الأوروبية في المنطقة، وتعزيز نفاذ الصادرات الخليجية إلى الأسواق الأوروبية.



من ناحية أخرى أعرب عبدالعزيز بن حمد العقيل، الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عن تقديره للمفوضية الأوروبية على تنظيمها لهذا المؤتمر كأحد ثمار مسيرة التعاون الخليجي الأوروبي المشترك، والتي أتمت عامها الثلاثين كما أن العلاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي بالاتحاد الأوروبي والتي شهدت تطورات متسارعة خلال العقود الماضية، تساعد على توثيق مختلف مجالات التعاون بين الجانبين، خاصة الجانب الاقتصادي.



وألقى جانب الاتحاد الأوروبي عروضاً تقديمية عن السياسات التجارية الإقليمية في منطقة الاتحاد الأوروبية والجيل الجديد من مفاوضات التجارة الحرة لدى الاتحاد الأوروبي.





ع إ ح/س.ي



بنا 1442 جمت 28/06/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/06/28 - 53 : 05 PM