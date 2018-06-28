رئيس الوفد الموريتاني يؤكد ل"بنا" اجتماع لجنه التراث العالمي في البحرين إيجابي في دراسة الملفات المدرجة على جدول الاعمال

المنامة في 28 يونيو / بنا / أعرب رئيس الوفد الموريتاني السيد علي محمد سالم، و مدير الحظيرة الوطنية لحوض ارغين في موريتانيا عن شكره الكبير لتنظيم اجتماع الدورة الثانية والاربعين للجنة التراث العالمي في مملكة البحرين بهذا الدقة الكبيرة علاوة على كونه إيجابياً في دراسة كل الملفات المدرجة على جدول الاعمال.



وفِي تصريح له لوكالة أنباء البحرين (بنا)، أشاد رئيس الوفد الموريتاني بثراء المناقشات أثناء الجلسات وورش العمل، وفيما يخص الملف الموريتاني المدرج في الاجتماع أوضح السيد على بأنه لوحظ مؤخراً بأن ثمة مشاريع تنموية تقام بالقرب من حوض أرغين وهو الموقع الطبيعي المدرج على لائحة التراث العالمي بأن تؤثر على الموقع لذا تم المطالبة بمتابعة هذا الموقع وحمايته من تلك المشاريع التنموية التي قد تؤثر في حيوية الموقع وأن لا يصنف الموقع من بين المواقع المدرجة في خطر ولكن من بين المواقع التي تحتاج الى متابعة ومراقبة.



كما أكد رئيس الوفد الموريتاني لوكالة أنباء البحرين أن إدارة اليونيسكو طلبت من الوفد الموريتاني بتقديم بعض التقارير بمعدل كل سنتين حول هذا الموقع ، وقد قامت موريتانيا بتقديم هذه التقارير في مواعيدها حيث تم تقديم التقرير الأخير في هذه الدورة والذي يوضح بأن موريتانيا تفاعلت بصورة إيجابية مع قرارات اليونيسكو في هذا الصدد الذي كان مصدر ترحيب من قبل منظمة اليونيسكو وبناء عليه طلبت المنظمة بتقديم تقرير في عام ٢٠١٩ وخاصة حول المشاريع التنموية التي تدور حول موقع أرغين .



وفِي الوقت نفسه نوه رئيس الوفد الموريتاني بأن الموقع لازال يتمتع بكل مقوماته التي أدرج بسببها على قائمة التراث العالمي كموقع طبيعي، مشيراً الى أن حظيرة حوض أرغين هي أكبر حظيرة موجودة في القارة الافريقية والعالم العربي والتي تبلغ مساحتها ١٢ ألف كيلو مربع وتضم ١٨٠ شاطئ وهي من أغنى الشواطئ العالمية بالأسماك والذي يتم فيها تكاثر كل الثروة السمكية بها، كما انها ملاذ لملايين الطيور المهاجرة من أنحاء العالم. و أضاف السيد علي بأنه اكتشف مؤخراً في حوض الأرغين بعض الأعشاب التي تمتص ثاني أكسيد الكربون بكمية أكبر من الغابات الأمازونية..



ودعا رئيس الوفد الموريتاني الى تفعيل دور التعاون العربي في هذه المجالات من خلال تجمعات مختصة دون أن يؤثر ذلك على دورها في المنظمات العالمية الاخرى.



من : ايمان نور



خ.ب/ع ذ



بنا 1314 جمت 28/06/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/06/28 - 29 : 04 PM