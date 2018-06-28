الوفد الإعلامي لاتحاد "يونا" يبحث في تونس التعاون بين الوكالات الأعضاء واستكشاف السياحة تونس في 28 يونيو / بنا / وصل إلى العاصمة تونس وفد اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) الذي تستضيفه وكالة تونس أفريقيا للأنباء، في زيارة تعد الأولى من نوعها ضمن برنامج الوفود الإعلامية الذي تشرف عليه الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد.



واستهل الوفد لقاءاته مع عدد من القيادات الإعلامية في وكالة تونس أفريقيا للأنباء وعدد من المؤسسات الصحفية التونسية، حيث تم تبادل وجهات النظر في سبيل تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات والتقارير والمضامين المسموعة والمرئية والمقروءة فيما بين وكالات أنباء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد.



وزار الوفد الديوان الوطني للسياحة التونسية، حيث التقى عددا من القيادات، واستمع إلى شرح مفصل عن التطور الذي شهدته السياحة في تونس والخطط التي تنفذها وزارة السياحة والقطاعات المعنية من أجل زيادة عدد السياح ولا سيما من الدول الخليجية والعربية والإسلامية.



وأكد المسؤولون التونسيون أن عودة الأمن والاستقرار أدت إلى تعافي القطاع السياحي ونمو عدد السياح في عام ٢٠١٧ بنسبة ٢٦٪ مقارنة بالعام ٢٠١٦.



ونوه الجانب التونسي بما تتميز به تونس من تنوع في المواقع السياحية جعلها وجهة مثالية لأنواع مختلفة من الأنشطة السياحية، مثل السياحة الثقافية والعلاجية والتاريخية وسياحة المؤتمرات.



كما قام الوفد بزيارة إلى مدينة الحمامات والسوق القديمة والمدينة العتيقة والحصن الإسباني وميناء الياسمين لليخوت وقصر صدر بعل.

ويضم الوفد برئاسة المدير العام المساعد لـ (يونا) زايد عبدالله كلاً من: الدكتور أحمد الصالحي من إدارة الإعلام بمنظمة التعاون الإسلامي، وسلطان الحارثي مدير مكتب وكالة الأنباء السعودية بمنطقة مكة المكرمة، ومحمد يوسف رزين مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، وعبد الله عبد الكريم مدير إدارة التغطيات الخارجية بوكالة الأنباء الإماراتية.



ويلتقي الوفد خلال زيارته عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين التونسيين، كما يقوم بزيارات ميدانية لأبرز المواقع الثقافية والتراثية والأثرية والعلمية والاقتصادية، في مدينة تونس والحمامات، وسيدي بوسعيد.



ويأتي تنظيم برنامج (يونا) للوفود الإعلامية تنفيذاً لقرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في دورته الرابعة والأربعين الذي عقد في أبيدجان بجمهورية كوت ديفوار يومي 10 و11 يوليو 2017، حول تنفيذ البرنامج الإعلامي الخاص بالقارة الأفريقية لإبراز مكانتها ودورها في العالم الإسلامي، وقرار الجمعية العامة لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي التي انعقدت في 15 أكتوبر 2017 وأوصت بتعزيز العلاقات والصلات المهنية والتدريبية، وتنمية التعاون وتعزيز أواصر التضامن وتسهيل تبادل الخبرات والتقارير والمعلومات والمضامين المسموعة والمرئية بين الوكالات الأعضاء.



ويعد هذا البرنامج انطلاقة أولى لمزيد من البرامج الإعلامية المماثلة التي سيستضيفها مستقبلاً عدد من الدول الأعضاء ووكالات الأنباء لتعزيز التضامن الإسلامي، والتعريف بمقدرات الدول الأعضاء في المجالات التنموية والثقافية والإعلامية والاقتصادية والسياحية وغيرها من المجالات الحيوية.



ع ع



بنا 1252 جمت 28/06/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/06/28 - 07 : 04 PM