رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري يكرم الموظفات المتقاعدات‎

المنامة في 28 يونيو / بنا / كرم معالي الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري في مكتبة عدد من الموظفات المتقاعدات بالجهاز، مثنياً معاليه على ما بذلوه من جهد وتفاني خلال فترة عملهن في جهاز المساحة والتسجيل العقاري،



واكد على الدور الهام الذي تؤديه المرأة البحرينية في مسيرة التطور والبناء في مملكة البحرين. وتمنى معاليه للموظفات المتقاعدات كل التوفيق والنجاح في حياتهن القادمة.



من جانبهن عبرت الموظفات المكرمات عن خالص شكرهن وتقديرهن لمعالي الرئيس ولجميع المسئولين والزملاء في جهاز المساحة والتسجيل العقاري على ما لقينه من أهتمام ودعم خلال فترة عملهن في الجهاز.





أ.أ/ع ذ



بنا 1252 جمت 28/06/2018





عدد القراءات : 77 اخر تحديث : 2018/06/28 - 04 : 04 PM