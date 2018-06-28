"جامع علي محمد كانو" ينظم الحفل الختامي لبرامجه الرمضانية

المنامة في 28 يونيو / بنا / أكد الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن دور العبادة حظيت باهتمام كبير في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لما لها من دور في تعزيز القيم الدينية والأخلاق النبيلة بين كافة أفراد المجتمع وإسهامها الفعال في تعزيز المواطنة الصالحة.



وقال المفتاح ان جامع علي محمد كانو واجهة متميزة استطاعت أن تفرض نفسها من خلال التميز في البرامج والفعاليات، بما يعكس التوجه العام لقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، مؤكدا أن الوزارة تفخر بهذا الجامع ولجان العمل فيه باعتباره إحدى علامات التميز في العرض من خلال الخطاب الإسلامي الوسطي.



جاء ذلك خلال الحفل الختامي الذي نظمه جامع علي محمد كانو الكائن بمدينة الحد مؤخراً لختام أنشطته وبرامجه الرمضانية، وذلك بحضور عدد من المشايخ والوجهاء ورواد الجامع.



وبدأ الحفل بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم، بعدها ألقى إمام وخطيب جامع علي محمد كانو الشيخ عبدالناصر عبدالله الإبراهيم كلمة قدم فيها الشكر لوكيل الوزارة على رعايته لهذا الحفل، مشيداً بالدعم السخي لمجموعة شريف الداعم الرسمي لبرامج رمضان للسنة الرابعة على التوالي.



وأشار الإبراهيم إلى أن الجامع يحرص على تنفيذ العديد من المبادرات التي من شأنها تعزيز رسالة المسجد في الإسلام، وأن البرامج التي نُفذت خلال شهر رمضان المبارك تصب في ذات الهدف، مثمناً رعاية وزارة شؤون الإعلام من خلال قناة القرآن الكريم للعديد من مبادرات الجامع القرآنية والدعوية.



ثم ألقى الوجيه عثمان محمد شريف الريس رئيس مجلس إدارة مجموعة شريف كلمة أثنى فيها على البرامج والأنشطة المتميزة بالجامع، مؤكداً أن مجموعة شريف مستمرة في تقديم الدعم لهذا الجامع إيماناً منها بدورها الاجتماعي في دعم كل ما يمكن أن يسهم في خدمة بيوت الله.



كما ألقى السيد فؤاد محمد حسن كلمة نيابة عن رواد جامع علي محمد كانو، قدم من خلالها الشكر الجزيل لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على دعمها المستمر لأنشطة الجامع، مثمناً جهود جميع القائمين على أنشطة الجامع خلال الشهر الفضيل، وحرصهم على تنفيذ برامج نوعية على مدار العام حازت على انتشار واسع بل بعضها أصبح معروفاً حتى خارج مملكة البحرين.



وبعد عرض مقطعٍ مرئيٍ حول أنشطة الجامع في شهر رمضان المبارك، تفضل وكيل الشؤون الإسلامية بمعية الوجيه عثمان محمد شريف الريس بتكريم المساهمين في إنجاح برامج الجامع خلال شهر رمضان المبارك.



ع.ر/ع ع



بنا 1242 جمت 28/06/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/06/28 - 01 : 04 PM