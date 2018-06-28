الأكاديمية الملكية للشرطة: بدء التسجيل للمعسكر الصيفي العاشر

المنامة في 28 يونيو / بنا / أعلنت الأكاديمية الملكية للشرطة بالتعاون مع "تمكين" عن فتح باب التسجيل للمعسكر الصيفي العاشر، والذي يقام في الفترة من 22 يوليو وحتى 9 أغسطس القادم، ضمن برنامج إعداد شباب المستقبل.



ودعت الأكاديمية، الراغبين بالالتحاق إلى المبادرة بالتسجيل في مقار محافظات المملكة، اعتباراً من 1 يوليو القادم، ويشترط أن يكون المتقدم بحريني الجنسية، وأن لا يقل عمره عن 12 سنة ولا يزيد عن 17 سنة، وأن يكون لائقا صحياً مع ضرورة إحضار نسخة من جواز السفر والبطاقة السكانية وصورتين شخصيتين.



جدير بالذكر أن برنامج المعسكر الصيفي لهذا العام يتضمن العديد من البرامج التدريبية بالتعاون مع عدة جهات في المملكة، وزيارات ميدانية ومحاضرات نظرية في مجالات متنوعة.



أ.أ/ع ع



بنا 1219 جمت 28/06/2018





عدد القراءات : 67 اخر تحديث : 2018/06/28 - 59 : 03 PM