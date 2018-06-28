بناء على توجيهات سمو المحافظ.. شرطة الجنوبية تقبض على عدد من العمالة المخالفة

المنامة في 28 يونيو / بنا / قال مدير عام مديرية شرطة المحافظة الجنوبية، إنه بناء على توجيهات سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بمكافحة ظاهرة العمالة غير النظامية والمخالفين للأنظمة والقوانين، تمكنت شرطة المديرية من القبض على عدد من العمالة المخالفة.



وأوضح أن شرطة المديرية، قامت بحملة تفتيش في منطقة السكراب بالتنسيق مع محافظة وبلدية الجنوبية، حيث أسفرت الحملة عن القبض على عدد من العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل.



وأشار مدير عام مديرية شرطة المحافظة الجنوبية إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم، مؤكداً أن المديرية، ماضية في تنفيذ الحملات التفتيشية على مدار العام وتكثيفها للحد من مشكلة العمالة غير النظامية ومخالفي القانون.



أ.أ/ع ع



بنا 1218 جمت 28/06/2018





عدد القراءات : 79 اخر تحديث : 2018/06/28 - 58 : 03 PM