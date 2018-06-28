وزير شؤون الدفاع يستقبل الملحق العسكري للجمهورية التونسية‎

المنامة في 28 يونيو / بنا / استقبل سعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع في مكتبه بالقيادة العامة صباح اليوم، العميد عبد المجيد الرمضاني الملحق العسكري للجمهورية التونسية لدى البلاد والمقيم في الرياض، بحضور سعادة السيد محمد بن يوسف سفير الجمهورية التونسية الشقيقة لدى مملكة البحرين.



وخلال اللقاء رحب سعادة وزير شؤون الدفاع بالملحق العسكري للجمهورية التونسية لدى البلاد والمقيم في الرياض، كما تم بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.



خ.ب/ع ع



بنا 1201 جمت 28/06/2018





عدد القراءات : 89 اخر تحديث : 2018/06/28 - 51 : 03 PM