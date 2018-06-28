وزير الخارجية يستقبل سفير الجمهورية التونسية بمناسبة انتهاء فترة عمله المنامة في 28 يونيو / بنا / استقبل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، في مكتبه بالديوان العام للوزارة، اليوم، سعادة السيد محمد بن يوسف سفير الجمهورية التونسية لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في المملكة.



وخلال اللقاء، رحب معالي وزير الخارجية بسعادة السيد محمد بن يوسف، مستعرضًا العلاقات الأخوية العميقة التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية التونسية، منوهًا بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات البحرينية التونسية، مؤكدًا حرص مملكة البحرين على مواصلة التعاون والتنسيق المشترك مع الجمهورية التونسية، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين، مشيدًا بالجهود الطيبة التي بذلها سعادة السيد محمد بن يوسف خلال فترة عمله في مملكة البحرين، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح.



من جانبه، أعرب سعادة السيد محمد بن يوسف عن بالغ تقديره للدعم الذي حظي به طوال فترة عمله في مملكة البحرين، مشيدًا بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين والجمهورية التونسية، متمنيًا لمملكة البحرين دوام الرقي والازدهار.



خ.ب/ع ع



بنا 1142 جمت 28/06/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/06/28 - 01 : 03 PM