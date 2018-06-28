الوزير ميرزا يستقبل مجلس الادارة الجديد لجمعية المهندسين ويرحب برعاية مؤتمرهم القادم الدولي في الطاقة المستدامة المنامة في 28 يونيو/ بنا / استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بمكتبه مجلس ادارة جمعية المهندسين البحرينية برئاسة الدكتور ضياء عبدالعزيز توفيقي، وحضور نائب الرئيس المهندس عبدالنبي الصباح، وذلك بمناسبة انتخاب مجلس الادارة الجديد للجمعية.



،وفي بداية اللقاء هنأ الوزير الرئيس ونائب الرئيس والاعضاء على انتخابهم لمجلس الإدارة ونيلهم ثقة الجمعية العمومية للمهندسين متمنياً لهم التوفيق والسداد في المرحلة القادمة من العمل في تطوير القطاع الهندسي بمملكة البحرين، ومتمنياً للجمعية والقائمين عليها المزيد من العطاء من أجل صالح الوطن والمواطنين.



وخلال اللقاء أشاد الوزير ميرزا بدور جمعية المهندسين البحرينية في خدمة مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين والاسهام بفاعلية في دعم خطط وبرامج التنمية، وقال الوزير إن الجمعية بما لديها من خبرات قادرة على أن تسهم بشكل كبير في تطوير القطاع الهندسي وتلبية احتياجات البحرين في هذا المجال، متطلعاً إلى المزيد من التعاون مع الجمعية لرفع القدرات والكفاءات البحرينية في القطاع الهندسي من خلال برامج وخطط التدريب والاستفادة من القدرات الوطنية.



وقدم الوزير ميرزا عرضاً مرئياً للحضور عن خطط الطاقة المستدامة في مملكة البحرين والتي قطعت فيها مملكة البحرين شوطاً كبيراً في سبيل الوصول الى الأهداف الوطنية التي تم اعتمادها من الحكومة الموقرة من اجل التنمية الشاملة، كما ناقش مع الجمعية فكرة اقامة مؤتمر دولي في الطاقة المستدامة في يناير 2019 تحت رعاية وزير شئون الكهرباء والماء يتم فيه استقطاب صناع القرار وذوي الخبرة في هذا المجال من جميع دول العالم لتبادل التجارب والخبرات والاطلاع على آخر التقنيات، ورحب الوزير ميرزا بفكرة اقامة مثل هذا المؤتمر مؤكداً رعايته ودعمه في سبيل انجاح هذا الحدث العالمي والذي سيكون متميزاً بلا شك وتحقيق الاهداف الاستراتيجية المنشودة منه.



من جانبه، أعرب رئيس وأعضاء جمعية المهندسين البحرينية عن خالص الشكر والتقدير للوزير ميرزا على ما يوليه من دعم واهتمام بالجمعية ومنتسبيها، مؤكدين سعيهم لتعزيز التعاون القائم للمزيد من العمل والجهد لنهضة الوطن وتطوره وازدهاره، وعبروا عن خالص امتنانهم لموافقة الوزير على رعاية ودعم مؤتمر الطاقة المستدامة لأهمية هذا الموضوع خصوصاً وأن العالم اليوم اصبح يتطلع الى انتاج الطاقة من خلال المصادر البديلة للطاقة التقليدية، وسوف يتم العمل على ذلك بالتنسيق مع وحدة الطاقة المستدامة التابعة لوزير شئون الكهرباء والماء.



حضر اللقاء عدد من المسئولين بوحدة الطاقة المستدامة.



ع.ر/خ.س



بنا 1139 جمت 28/06/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/06/28 - 51 : 02 PM