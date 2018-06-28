رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار تستقبل سفير دولة الإمارات العربية المتحدة المنامة في 28 يونيو/ بنا / استقبلت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار صباح اليوم الخميس سعادة السفير الإماراتي لدى البحرين الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان في قرية اليونسكو التي تحتضن اجتماع لجنة التراث العالمي الثاني والأربعين في العاصمة المنامة.



ورحّبت معالي الشيخة مي بسعادة السفير، معربةً عن تقديرها لاهتمام وحرص سعادته بالحضور في مختلف الفعاليات الثقافية المهمة، الأمر الذي يعكس عمق العلاقات بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وما يجمع بين البلدين حكومةً وشعبًا من روابط أخويةٍ مشتركة.



وخلال اللقاء أطلعت معالي الشيخة مي سعادة السفير على ما تقدمه قرية اليونسكو من معارض وفعاليات جانبية تُعنى بالتراث الثقافي والإنساني، تقام على هامش استضافة جلسات الاجتماع حتى 4 يوليو المقبل.



من جانبه شكر سعادة السفير الإماراتي الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، مشيدا بالإنجاز الخليجي والعربي الذي حققته مملكة البحرين والمتمثل في رئاسة الدورة الثانية والأربعين لاجتماع لجنة التراث العالمي، مثمنًا دور هيئة البحرين للثقافة والآثار في تنظيم مثل هذا الحدث الدولي المهم.



ع.ر/خ.س



بنا 1134 جمت 28/06/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/06/28 - 50 : 02 PM