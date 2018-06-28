وزير الصناعة والتجارة والسياحة يستقبل سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين المنامة في 28 يونيو/ بنا / استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه صباح اليوم سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، وذلك بحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشئون التجارة المهندس نادر خليل المؤيد، ووكيل الوزارة لشئون الصناعة السيد أسامة محمد العريّض، ورئيس هيئة البحرين للسياحة والمعارض سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة.



وخلال اللقاء تم استعراض العلاقات الأخوية القائمة والراسخة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجهود قيادتي وحكومتي البلدين في تعزيز وتطوير مجالات التعاون القائمة بينهما في كافة المجالات، خصوصاً في الجانب الاقتصادي وبما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين الشقيقين.



مؤكداً الوزير الزياني في هذا السياق على وحدة الأهداف وتقاطع الرؤى الاقتصادية بين البلدين وعمق وتميز الترابط الذي يصب في مجمله في تسهيل كافة الخطوات المشتركة والتوجهات التي تعزز من علاقات البلدين الشقيقين.





ع.ر/خ.س



بنا 1130 جمت 28/06/2018





عدد القراءات : 57 اخر تحديث : 2018/06/28 - 39 : 02 PM