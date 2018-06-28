القائد العام يستقبل الملحق العسكري للجمهورية التونسية‎ المنامة في 28 يونيو / بنا / استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بالقيادة العامة صباح اليوم، العميد عبد المجيد الرمضاني الملحق العسكري للجمهورية التونسية لدى البلاد و المقيم في الرياض، بحضور سعادة السيد محمد بن يوسف سفير الجمهورية التونسية الشقيقة لدى مملكة البحرين.



وخلال اللقاء رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بالملحق العسكري للجمهورية التونسية لدى البلاد والمقيم في الرياض، مشيداً معاليه بعمق العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين والتي تشهد على الدوام تطوراً وتقدماً في مختلف المجالات.



حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، و اللواء الركن عبدالله حسن النعيمي القائم بأعمال رئيس هيئة الأركان.



خ.ب/خ.س



بنا 1124 جمت 28/06/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/06/28 - 31 : 02 PM