موسكو ترفض الاعتراف بقرار تعزيز صلاحيات منظمة مكافحة الاسلحة الكيميائية موسكو في 28 يونيو/ بنا / أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اليوم الخميس ان موسكو "لا تعترف" بتعزيز صلاحيات منظمة حظر الاسلحة الكيميائية التي بات بوسعها تحديد الجهات المسؤولة عن استخدام مثل هذه الاسلحة في سوريا.



وتابع ريابكوف لوكالات الانباء الروسية "بالطبع نحن لا نعترف بشرعية آلية التحكيم المزعومة الجديدة هذه وسنستخلص نتائج جدية مما حصل".



وصوتت 82 دولة في جلسة مغلقة في لاهاي مساء امس لصالح قرار تقدمت به بريطانيا بدعم من فرنسا والولايات المتحدة خصوصا ومعارضة 24 دولة أخرى.



و عارضت القرار خصوصا سوريا التي يشتبه بانها استخدمت اسلحة كيماوية في مدينة دوما. كما عارضت القرار روسيا التي تنشر قوات في سوريا منذ سبتمبر 2015 والمتهمة بتسميم العميل سكريبال في بريطانيا.



وبعد التصويت شبه السفير الروسي في لاهاي الكسندر تشولغين المنظمة بسفينة تايتانيك "وهي تغرق"، ولدى سؤاله حول امكان ان تنسحب بلاده من المنظمة رد بالقول "كل الخيارات مطروحة".



وتعتبر موسكو منظمة مكافحة الاسلحة الكيميائية هيئة "محض تقنية" لا يمكن ان تحل محل مجلس الامن الدولي .



خ.س



بنا 1112 جمت 28/06/2018





عدد القراءات : 79 اخر تحديث : 2018/06/28 - 16 : 02 PM