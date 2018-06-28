القائد العام يتفقد إحدى وحدات قوة دفاع البحرين‎ المنامة في 28 يونيو/ بنا / تفقد صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين صباح اليوم الخميس إحدى وحدات قوة دفاع البحرين، وذلك استمراراً لجهود معاليه الحثيثة في المتابعة عن كثب لمختلف أسلحة ووحدات قوة الدفاع وحثها للارتقاء بجاهزيتها القتالية والإدارية والعمل على تطوير قدراتها التدريبية.



وأكد صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بأن كل ما تحقق من إنجازات لقوة دفاع البحرين كان بفضل دعم ومساندة ومتابعة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القـائد الأعلى حفظه الله ورعـاه وذلك عبر مسيرة قوة الدفاع المباركة والعمل الدائم على تزويد مختلف أسلحتها ووحداتها بأحدث المعدات والأجهزة العسكرية الحديثة ومدها بالطاقات البشرية الواعدة.



وأوضح صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين ان رجال قوة دفاع البحرين بما يملكونه من قدرات قتاليه متقدمة وأسلحة ومنظومات وفقاً لأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة يقفون وبعون من الله تعالى دائماً بكل استعداد وعزة وشموخ لتنفيذ كافة المهام الوطنية التي تسند إليهم للدفاع عن الوطن في البر والجو والبحر.







ع.ر/خ.س



بنا 1102 جمت 28/06/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/06/28 - 08 : 02 PM