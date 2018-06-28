الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيًا ومواجهات في بيت ريما رام الله في 28 يونيو / بنا / اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، 20 فلسطينيًا، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها في بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة فلسطينيين في بلدة حلحول شمال الخليل، وأربعة آخرين في قراوة بني حسان و بيت ريما حيث اندلعت مواجهاتٌ في البلدة، بين عدد من الشبان وقوات الاحتلال الذين أطلقوا القنابل الصوتية والغازات المسيلة للدموع، دون وقوع إصابات.



كما أفادت مصادر أمنية باعتقال خمسة فلسطينيين بينهم أسيران محرران بقريتي ماردما وعورتا في محافظة نابلس، وثلاثة في بيت لحم.



وقال مدير نادي الأسير في طوباس إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين في مدينة طوباس.



كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، وداهمت وفتشت منزل صحفي.



ع.ح







خ.س



بنا 1054 جمت 28/06/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/06/28 - 57 : 01 PM