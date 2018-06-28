المرصد السوري: مقتل 46 في ضربات جوية في درعا منذ الامس درعا في 28 يونيو/ بنا / قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم إن ضربات جوية أودت منذ الامس بحياة 46 شخصا من بينهم أطفال في أجزاء تسيطر عليها المعارضة بمحافظة درعا.



وقصفت طائرات حربية تابعة لنظام الاسد بلدات في جنوب غرب البلاد في الأيام الماضية مع تصعيد الجيش السوري حملة تدعمها روسيا.



ويواصل الأسد الهجوم على الرغم من تحذيرات الولايات المتحدة التي تسعى إلى تثبيت اتفاق "خفض التصعيد" الذي توسطت في التوصل إليه مع موسكو في الجنوب الغربي العام الماضي.



وكانت الأمم المتحدة اشارت بدورها الى ان ما لا يقل عن 45 ألف شخص فروا جراء تصاعد القتال في محافظة درعا جنوب غربي سوريا واتجهوا صوب الحدود مع الأردن.



وتوقعت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بتينا لوشر " أن يزيد عدد النازحين إلى أكثر من المثلين مع تصاعد العنف".



خ.س



بنا 1032 جمت 28/06/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/06/28 - 37 : 01 PM