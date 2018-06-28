المدير التنفيذي للمعهد الدبلوماسي تجتمع مع المدير العام لأكاديمية الامارات الدبلوماسية ابوظبي في 28 يونيو/ بنا / اجتمعت سعادة د. الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة المدير التنفيذي للمعهد الدبلوماسي مع سعادة السيد برنادينو ليون المدير العام لأكاديمية الإمارات الدبلوماسية، في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.



وخلال الاجتماع، أعربت سعادة المدير التنفيذي للمعهد الدبلوماسي عن اعتزازها بالعلاقات التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وما تحمله من إرثٍ تاريخيٍّ أخويٍّ كبير، مثمّنةً الجهود التي تبذلها أكاديمية الإمارات الدبلوماسية في تأهيل الكوادر الشابة، والمكتسبات التي أرست ثمارها نظير عمل الأكاديمية الدّؤوب. مشيدةً بدورها الرائد في مجالي التطوير والتدريب، ومؤكدة أهميّة تعزيز التعاون المشترك بين المعاهد والأكاديميات الدبلوماسية العربية والدولية.



من جانبه، رحّب سعادة السيد برنادينو ليون المدير العام لأكاديمية الإمارات الدبلوماسية بزيارة سعادة المدير التنفيذي للمعهد الدبلوماسي، مُعربًا عن الدور الفاعل الذي ينطوي عليه المعهد الدبلوماسي في عملية تشكيل جيلٍ متمرسٍ باستطاعته أن يمثل مملكة البحرين في أهم المحافل الدولية، مؤكدًا الحرص المشترك على تبادل الخبرات من أجل الدفع بعمليتي التطوير والتدريب نحو آفاقٍ أكبر، متمنيًا للمعهد الدبلوماسي كل التوفيق ودوام التطور في مشاريعه القادمة.



ع.ر/خ.س



بنا 0948 جمت 28/06/2018





عدد القراءات : 66 اخر تحديث : 2018/06/28 - 46 : 01 PM