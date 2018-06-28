مقتل 15 وإصابة 70 في حريق بسوق في نيروبي نيروبي في 28 يونيو/ بنا / لقي 15 شخصا حتفهم وأصيب 70 في حريق شب في سوق بالعاصمة الكينية نيروبي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.



وذكرت مصادر اسعاف أن الحريق اندلع فجر اليوم في قسم الأخشاب في سوق "جيكومبا" وامتد إلى المساكن العشوائية القريبة ، وقسم الملابس المستعملة في السوق، قبل أن تتمكن السلطات من إخماده بعد 90 دقيقة تقريبا.



وقد عقد انفجار اسطوانات الغاز الخاصة بالطبخ ، من عملية الإنقاذ ، ورجحت المصادر ارتفاع عدد المصابين.



يشار إلى أن حريق اليوم هو السابع في سوق جيكومبا خلال أقل من 10 سنوات.





خ.س



بنا 0900 جمت 28/06/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/06/28 - 07 : 12 PM