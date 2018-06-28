السلطات الفرنسية توجه الاتهام رسميا لعشرة من اليمين التطرف بالتخطيط لشن هجمات ضد المسلمين باريس في 28 يونيو / بنا / وجهت السلطات الفرنسية التهمة رسميا مساء امس إلى عشرة أشخاص على صلة باليمين المتطرف بالتخطيط لشن اعتداءات ضد المسلمين في فرنسا.



وأفاد مصدر قضائي فرنسي الخميس أنه تم توجيه التهمة رسميا مساء الأربعاء إلى عشرة أشخاص أوقفوا في فرنسا في سياق حملة مداهمات ضد مجموعة من اليمين المتطرف كانت السلطات تخشى أن "تنفذ عملا عنيفا" ضد المسلمين.



ومثل المشتبه بهم العشرة وهم تسعة رجال وامرأة تتراوح أعمارهم بين 32 و69 عاما، أمام قاضي تحقيق باريسي بعد توقيفهم أربعة أيام رهن التحقيق، ووجهت إليهم تهمة "تشكيل عصابة إجرامية ذات أهداف إرهابية" ووضع أربعة منهم قيد الاعتقال الاحترازي.



وأفاد مصدر قريب من التحقيق أن المشتبه بهم "كان لديهم مشروع هجوم ملامحه غير محددة في هذه المرحلة، إلا أنه يستهدف مسلمين".



وكانت شرطة مكافحة الإرهاب الفرنسية اعتقلت السبت الماضي المشتبه بهم في عدة مناطق بفرنسا. وقال مصدر قضائي إن الشرطة قامت بعمليات الاعتقال ضمن تحقيق جنائي فتح في باريس في 14 يونيو في "مؤامرة إجرامية إرهابية جنائية".





خ.س



بنا 0804 جمت 28/06/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/06/28 - 09 : 11 AM