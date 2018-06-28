الجيش اليمني مسنودا بالتحالف يحرر مواقع استراتيجية شمال لحج لحج في 28 يونيو/ بنا / اعلن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في اليمن تمكنهما وبدعم وإسناد من مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية من تحرير مواقع استراتيجية في جبهتي حيفان وطور الباحة شمال محافظة لحج .



وذكر مصدر ميداني، نقلا عن وكالة الانباء اليمينة الرسمية، أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من تحرير جبل الحلقوم الاستراتيجي في جبهة حيفان وجبال الكرب وسبيت والركيزة في جبهة طور الباحة.



مشيرا المصدر إلى أن هذا التقدم تزامن مع سلسلة غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي على مواقع الميليشيات التي تتعرض لضربات موجعة أربكت صفوفها والحقت بها خسائر كبيرة في الارواح والعتاد.



خ.س



بنا 0714 جمت 28/06/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/06/28 - 05 : 11 AM