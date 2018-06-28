إصابة فلسطينيين بقصف مدفعي شرق رفح غزة في 28 يونيو/ بنا / أصيب فلسطينيان، أحدهما بجروح خطيرة، فجر اليوم الخميس، بقصف مدفعي إسرائيلي شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.



وافادت مصادر طبية في رفح، لوكالة الانباء الفلسطينية، بإصابة الفلسطينيين جراء إطلاق قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي شرق منطقة النهضة شرق رفح، قذيفة صوبهما، لدى اقترابهما من السياج الحدودي، نقلا على إثرها إلى المستشفى ، ووصفت حالة أحدهما بالخطيرة والآخر متوسطة، حيث أصيبا بشظايا في الجسم.



واضافت الوكالة ان أربعة فلسطينيين، أصيبوا الليلة الماضية، برصاص قوات الاحتلال شرق رفح، فيما أصيب فتى (15 عاماً) على مقربة من السياج الحدودي، شرق بلدة جباليا، شمال القطاع، وبقي ينزف في المكان ثم اعتقلته قوات الاحتلال.





خ.س



بنا 0643 جمت 28/06/2018





عدد القراءات : 3 اخر تحديث : 2018/06/28 - 48 : 09 AM