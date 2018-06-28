وزير الخارجية يشارك في افتتاح الدورة الثانية عشرة من سوق عكاظ بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الطائف في 28 يونيو/ بنا / شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، في افتتاح الدورة الثانية عشرة من سوق عكاظ في محافظة الطائف بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية رئيس اللجنة الإشرافية العليا لسوق عكاظ.



وبهذه المناسبة، تقدم معالي وزير الخارجية بخالص الشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على دعوته الكريمة لحضور افتتاح سوق عكاظ، معربًا معاليه عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث الثقافي والسياحي المهم على الصعيدين الخليجي والإقليمي.



وأشاد معالي وزير الخارجية بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في تطوير سوق عكاظ وفي إبراز التراث السعودي العريق والتعريف به والمحافظة عليه، وإنجاز المشاريع الثقافية والسياحية التي تؤكد المكانة المتميزة للمملكة العربية السعودية وما تزخر به من إرث تاريخي وحضاري وما تمتلكه من إمكانيات ومقدرات هائلة.

هذا ويشهد سوق عكاظ العديد من الفعاليات والمعارض التي تعكس التراث الحضاري للمملكة العربية السعودية مثل: معرض القطع الفائزة بجوائز ومسابقات سوق عكاظ، ومعرض الخط العربي، ومعرض الفنون التشكيلية، عروض مسابقات سوق عكاظ المسرحية، معرض ألوان عكاظ والتصوير الضوئي، وغيرها من البرامج والعروض.







ع.ر/خ.س



بنا 0632 جمت 28/06/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/06/28 - 46 : 09 AM