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قوات الاحتلال اسرائيلي تعتقل 17 فلسطينيا من مناطق مختلف بالضفة الغربية
2018/06/28 - 05 : 09 AM
رام الله في 28 يونيو/ بنا / اعتقلت قوات الاحتلال اسرائيلي 17 فلسطينيا من مناطق مختلف بالضفة الغربية، بينهم أسيرين محررين من نابلس.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" ان الجيش الاسرائيلي نفذ حملة دهم واسعة طالت مناطق في مدينة طوباس وحلحول ونابلس.

وفي سياق متصل أصيب فلسطينيان بقصف مدفعي إسرائيلي شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وكان أصيب الليلة الماضية، ايضا أربعة مواطنين، برصاص قوات الاحتلال شرق رفح.


و.ش

بنا 0600 جمت 28/06/2018


عدد القراءات : 16         اخر تحديث : 2018/06/28 - 05 : 09 AM
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