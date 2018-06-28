مندوب روسيا في مجلس الأمن: لا وقف للعمليات العسكرية في جنوب سوريا ​نيويورك في 28 يونيو/ بنا /أعلنت روسيا أن العمليات العسكرية جنوب غربي سوريا لا يمكن إيقافها إلا بعد دحر الجماعات الإرهابية المتواجدة بالمنطقة.



وقال سفير روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة "فاسيلي نيبيزيا" إنه "لا يوجد وقف للأعمال العدائية يسهم في تأجيل مكافحة الإرهاب والإرهابيين، حتى لو كان من أجل هدنة إنسانية".





جاء ذلك خلال جلسته مجلس الامن بشأن الوضع في سوريا، بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك.



ويواصل النظام السوري هجومه بدعم روسي في جنوب غربي سوريا، رغم تحذيرات واشنطن التي تسعى إلى تثبيت اتفاق خفض التوتر الذي توسطت في التوصل إليه مع روسيا والاردن، العام الماضي.



وانتقد السفير الروسي مواقف مندوبي الدول الغربية بمجلس الأمن إزاء سوريا، وقال إن "تلك الدول لم تقم بأي شيء في المناطق التي تم طرد تنظيم داعش منها، بل تركو تلك المناطق على حالها المنهار.



و.ش



بنا 0537 جمت 28/06/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/06/28 - 41 : 08 AM