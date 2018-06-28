الولايات المتحدة تدعو مجلس الأمن إلى فرض عقوبات على إيران نيويورك في 28 يونيو/ بنا / دعت الولايات المتحدة مجلس الامن الدولي الى فرض عقوبات على ايران بسبب تصرفاتها في الشرق الاوسط.

وقال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة جوناثان كوهين انه "في مواجهة بلد ينتهك باستمرار قرارات هذا المجلس، يتحتم علينا اتخاذ قرار بشأن العواقب".



وأضاف "لهذا السبب ندعو أعضاء المجلس الى الانضمام إلينا في فرض عقوبات تستهدف سلوك إيران الخبيث في الشرق الأوسط.



واتهم كوهين إيران بأنها تزوّد المتمردين الحوثيين في اليمن بالصواريخ، في انتهاك لحظر دولي على تصدير الأسلحة الى اليمن.



وكانت الأمم المتحدة اكدت سابقا بأن أجزاء من الصواريخ البالستية التي أُطلقت من اليمن على السعودية صُنعت في إيران.





و.ش



بنا 0507 جمت 28/06/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/06/28 - 16 : 08 AM