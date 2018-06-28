وكالة "ناسا" تؤجل إطلاق التلسكوب "جيمس ويب" بدلا من "هابل" الى العام 2020 واشنطن في 28 يونيو/ بنا / اجلت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" إطلاق التلسكوب "جيمس ويب" الذي من المفترض أن يحل محل التلسكوب "هابل".



وكان من المقرر إطلاق التلسكوب في عام 2018 لكن تم تأجيل الموعد إلى مايو 2020، وفق ما ذكرت وكالة الانباء الالمانية.



وقالت وكالة ناسا إن هيئة مستقلة للمراجعة أثبتت أن مسائل تقنية، بما في ذلك أخطاء البشرية، أخرت جدول تطوير التلسكوب.



ومن المقرر أن يحلق التلسكوب جيمس ويب، الذي تم تسميته باسم الرجل الذي أدار وكالة الفضاء بين عامي 1961 و 1968، في نهاية المطاف على مسافة 5ر1 مليون كيلومتر في الفضاء ويقدم صورًا من الكون البعيد.







و.ش



بنا 0501 جمت 28/06/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/06/28 - 05 : 08 AM