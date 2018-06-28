وزير التربية يستقبل السفير الإماراتي الجديد لدى المملكة المنامة في 28 يونيو/ بنا / استقبل وزير التربية والتعليم سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي، بمكتبه بديوان الوزارة بمدينة عيسى، سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين، بمناسبة توليه مهام عمله الدبلوماسي الجديد في المملكة.



وأعرب الوزير عن تهانيه للسفير بتعيينه في منصبه الجديد، متمنيًا له كل التوفيق لكل ما من شأنه تطوير وترسيخ العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، مشيدًا بما يشهده التعاون المشترك من تقدم وتطور في كافة المجالات، بما في ذلك المجال التعليمي.



وقد تم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون التعليمي بين البلدين، كما قدم الوزير شرحًا عن أبرز خدمات الوزارة ومشروعاتها التطويرية.



حضر المقابلة سعادة السيد علي بن يوسف النعيمي الوزير المفوض بالسفارة الإماراتية لدى المملكة.





ن.ع/و.ش



بنا 0455 جمت 28/06/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/06/28 - 00 : 08 AM