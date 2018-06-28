مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 28 يونيو/ بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الخميس بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية،



وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:

/سمو رئيس الوزراء:برامج تنفيذية لضمان ديمومة الصناديق التقاعدية.

/سمو رئيس الوزراء: العلاقات البحرينية الكويتية ستظل مميزة ومتينة على كافة المستويات.

/سمو الشيخ ناصر بن حمد يشيد بالعلاقات المتميزة بين البحرين والإمارات.

سمو الشيخ علي بن خليفة: اهتمام حكومي بتطوير الكوادر الطبية.

/الشيخ خالد بن عبدالله: الخدمات المتطورة للمستشفى العسكري تعكس كفاءته والتزامه بتوفير الرعاية الشاملة.

/وزير الداخلية: ضبط 579 قضية مخدرات و 725 متورطا في 5 اشهر.

/وزير الخارجية يشيد بالدور الاستراتيجي للسعودية إقليميا ودوليا.

/وزير المالية السعودي: دعم الاستقرار والتنمية الاقتصادية في البحرين.

/"الدول الاربع": رفع ملف المجال الجوي مع قطر لـ "العدل الدولية".

/هيئة الاتصالات: طرح الجيل الخامس للنقال تجاريا نهاية 2019.

/النائب فخرو: حل وسط لإعادة هيكلة الدعم يرضي جميع الاطراف.

/بدء توزيع شقق الحجيات وتشكيل اتحاد المنتفعين.

/بلدية الشمالية تفتتح حديقة بوري كثالث حديقة تفتتحها في المحافظة هذا العام.

/الأعلى للصحة: لا صحة لوجود سقف مالي للخدمات العلاجية في بطاقة «صحتي».

/مذكرة التفاهم بين (بوليتكنك) ومايكروسوفت ستسهم في تأسيس أول كلية للذكاء الاصطناعي.

/تصاعد الاحتجاجات وخامنئي يهدد "مكدري الامن".

/المبعوث الى اليمن: الحوثيون قبلوا الاشراف على ميناء الحديدة.

/رئيس الوزراء: العلاقات البحرينية الكويتية ستظل مميزة ومتينة على كافة المستويات.

/العراق: أنباء عن خطة إيرانية لتفتيت تحالف الصدر - العبادي وتأسيس كتلة برئاسة المالكي.

/الرئيس اليمني يطالب بانسحاب كامل للمليشيات الحوثية من الحديدة.

/بوتين يأمل أن تشكل زيارة بولتون «خطوة أولى» نحو تحسين العلاقات.

/غارات كثيفة على جنوب سوريا.. ومنظمات إنسانية قلقة على سلامة المدنيين.

/اتفاق على وقف لإطلاق النار في جنوب السودان يبدأ خلال 72 ساعة.





و.ش



بنا 0454 جمت 28/06/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/06/28 - 58 : 07 AM