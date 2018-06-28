مطالعات الصحف في البحرين

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2018/06/28 - 58 : 07 AM
المنامة في 28 يونيو/ بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الخميس بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية،
وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:
/سمو رئيس الوزراء:برامج تنفيذية لضمان ديمومة الصناديق التقاعدية.
/سمو رئيس الوزراء: العلاقات البحرينية الكويتية ستظل مميزة ومتينة على كافة المستويات.
/سمو الشيخ ناصر بن حمد يشيد بالعلاقات المتميزة بين البحرين والإمارات.
سمو الشيخ علي بن خليفة: اهتمام حكومي بتطوير الكوادر الطبية.
/الشيخ خالد بن عبدالله: الخدمات المتطورة للمستشفى العسكري تعكس كفاءته والتزامه بتوفير الرعاية الشاملة.
/وزير الداخلية: ضبط 579 قضية مخدرات و 725 متورطا في 5 اشهر.
/وزير الخارجية يشيد بالدور الاستراتيجي للسعودية إقليميا ودوليا.
/وزير المالية السعودي: دعم الاستقرار والتنمية الاقتصادية في البحرين.
/"الدول الاربع": رفع ملف المجال الجوي مع قطر لـ "العدل الدولية".
/هيئة الاتصالات: طرح الجيل الخامس للنقال تجاريا نهاية 2019.
/النائب فخرو: حل وسط لإعادة هيكلة الدعم يرضي جميع الاطراف.
/بدء توزيع شقق الحجيات وتشكيل اتحاد المنتفعين.
/بلدية الشمالية تفتتح حديقة بوري كثالث حديقة تفتتحها في المحافظة هذا العام.
/الأعلى للصحة: لا صحة لوجود سقف مالي للخدمات العلاجية في بطاقة «صحتي».
/مذكرة التفاهم بين (بوليتكنك) ومايكروسوفت ستسهم في تأسيس أول كلية للذكاء الاصطناعي.
/تصاعد الاحتجاجات وخامنئي يهدد "مكدري الامن".
/المبعوث الى اليمن: الحوثيون قبلوا الاشراف على ميناء الحديدة.
/رئيس الوزراء: العلاقات البحرينية الكويتية ستظل مميزة ومتينة على كافة المستويات.
/العراق: أنباء عن خطة إيرانية لتفتيت تحالف الصدر - العبادي وتأسيس كتلة برئاسة المالكي.
/الرئيس اليمني يطالب بانسحاب كامل للمليشيات الحوثية من الحديدة.
/بوتين يأمل أن تشكل زيارة بولتون «خطوة أولى» نحو تحسين العلاقات.
/غارات كثيفة على جنوب سوريا.. ومنظمات إنسانية قلقة على سلامة المدنيين.
/اتفاق على وقف لإطلاق النار في جنوب السودان يبدأ خلال 72 ساعة.
و.ش
بنا 0454 جمت 28/06/2018
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اخر تحديث : 2018/06/28 - 58 : 07 AM