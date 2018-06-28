الطقس في مملكة البحرين:حار ومغبر في بعض المناطق المنامة في 28 يونيو/ بنا / أفادت ادارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس في مملكة البحرين اليوم الخميس سيكون بمشيئة الله تعالى مغبرا ولكنه حار مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق خلال النهار.



الرياح: شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 18 إلى 23 عقدة احيانًا خلال النهار، مع تحذير من رياح شمالية غربية قوية السرعة لذا يرجى اخذ الحيطة والحذر.



ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة اقدام ويرتفع من 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر خلال النهار.



درجة الحرارة العظمى: 41 م، الصغرى: 29 م.



الرطوبة النسبية العظمى: 75 %، الصغرى: 20%.



ن.ع/و.ش



بنا 0434 جمت 28/06/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/06/28 - 15 : 08 AM