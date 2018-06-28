ملك الأردن يؤكد أهمية تحريك عملية السلام والتوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية واشنطن في 27 يونيو/ بنا / أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أهمية تحريك عملية السلام استنادا لحل الدولتين، وأهمية دعم دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا".

كما أكد الملك عبدالله الثاني، خلال سلسلة من اللقاءات عقدها في الكونجرس الأمريكي، إن التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.



وشدد ملك الأردن، خلال سلسلة من اللقاءات عقدها في الكونجرس الأمريكي، على أهمية تحريك عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين استنادا إلى حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام الى جانب إسرائيل، مؤكدا على أن مسألة القدس يجب تسويتها ضمن قضايا الوضع النهائي على أساس حل الدولتين.



ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، تطرقت لقاءات ملك الأردن مع قيادات مجلس الشيوخ الأمريكي، العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط.







م.ح.



بنا 2015 جمت 27/06/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/06/28 - 26 : 01 AM