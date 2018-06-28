سمو ولي العهد يعزي فضيلة شيخ الأزهر الشريف بوفاة شقيقته المنامة في 27 يونيو/ بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية ومواساة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف في وفاة شقيقته.

أعرب سمو ولي العهد فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفضيلة شيخ الأزهر الشريف، داعيا سموه المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته.



م.ا.ب/م.ح.



بنا 2006 جمت 27/06/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/06/28 - 24 : 01 AM