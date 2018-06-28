سقوط ثلاث قذائف من الجنوب السوري داخل الأراضي الأردنية دون وقوع أضرار عمان في 27 يونيو/ بنا / سقطت ثلاث قذائف من الجانب السوري داخل الأراضي الأردنية اليوم، وذلك نتيجة للأحداث الجارية في منطقة درعا والقرى الحدودية السورية التابعة لها.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر رسمي مطلع أن سقوط القذائف الثلاث لم يحدث أي أضرار، حيث سقطت قذيفتان في مناطق خالية غربي منطقة الأكيدر، وقذيفة أخرى في الحي الشمالي لمدينة الرمثا قرب مسجد الأبرار ولم تنفجر.



وأشار المصدر إلى أن الفرق الهندسية المختصة تعاملت مع هذه القذائف للتخلص منها.







م.ح./ع ذ



بنا 1904 جمت 27/06/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/06/28 - 31 : 01 AM