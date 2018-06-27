بريطانيا: استدعاء الجيش لمواجهة حرائق مشتعلة منذ ثلاثة ايام في أراض قاحلة بسبب موجة الحر لندن في 27 يونيو/ بنا / استدعت السلطات البريطانية قوات من الجيش للمساعدة في إطفاء حرائق ضخمة تشتعل منذ ثلاثة ايام في مساحات شاسعة من الأراضي القاحلة بالقرب من مدينة مانشستر بشمال غرب بريطانيا.



وذكرت "بي بي سي" أن الحرائق تغطي مساحة ستة كيلومترات تقريبا، واضطرت السلطات إلى إخلاء قرابة 50 منزلا.



وبدأ الحريق الأحد الماضي، بعد أيام من الطقس الجاف وموجة حر مستمرة في أنحاء بريطانيا، حيث تجاوزت درجة الحرارة خلال النهار 30 درجة مئوية.







م.ح./ع ذ



بنا 1757 جمت 27/06/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/06/27 - 01 : 09 PM