نافية ادخال اَي شحنات فاسدة للاسواق .. الزراعة : تضبط شحنة لحوم فاسدة وتآمر بإتلافها داخل مدفن عسكر المنامة في 27 يونيو/ بنا / نفت وكالة الزراعة والثروة البحرية مَا تم تداوله مُؤخَّرَاً عبر مواقع وسائل التواصل الاجْتِمَاعِيّ عن رصد لحوم داخل سيارة نقل، زاعمين انها متوجهة الي الاسواق المحلية، وأكدت الزراعة عدم صحتها جملة وتفصيلاً.



واوضحت وكالة الزراعة والثروة البحرية أن الشحنة كانت في طريقها الي مدفن عسكر للتخلص منها بعد رفضها من قبل إدارة الرقابة والصحة الحيوانية لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.



وأهابت وكالة الزراعة والثروة البحرية بالجمهور توخي الحيطة والحذر وعدم الأخذ بالإشاعات واستقاء الأخبار من مصادر رسمية موثوقة، مشدداً على حرص وكالة الزراعة والثروة البحرية علي سلامة اللحوم وضمان وصولها للمستهلك البحرين آمنة غذائياً وصحياً حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وحفاظاً علي الصحة العامة في مملكة البحرين.



وبينت وكالة الزراعة والثروة البحرية ان هناك إجراءات صارمة تتخذها إدارة الحجر البيطري بالزراعة تضمن عدم دخول اَي شحنات لحوم فاسدة للاسواق.



الجدير بالذكر ان الشحنة التالفة كانت قادمة من دولة باكستان لصالح احدي شركات اللحوم المحلية وقامت إدارة الرقابة البيطرية التابعة لوكالة الزراعة والثروة البحرية بالتفتيش عليها في منفذ المطار بتاريخ ٢٦ يونيو حيث تم رفضها لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وهي عبارة عن ٤٤٥٠ كجم ومن ثم اتلافها بمعرفة الطب البيطري داخل مدفن عسكر .

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م.ا.ب/ع ذ



بنا 1756 جمت 27/06/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/06/27 - 02 : 09 PM