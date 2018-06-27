في إطار تنفيذ أمر سمو ولي العهد بتوزيع 5000 وحدة سكنية.. الإسكان تشرع في توزيع شقق الحجيات وتشكيل اتحاد المنتفعين

المنامة في 27 يونيو/ بنا / تنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة سكنية وفي إطار توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، التي صدرت خلال شهر رمضان المبارك بما يلبي احتياجات المواطنين ومتابعة لجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء في تنفيذ برنامج عملها، كشف وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر عن بدء الوزارة صباح اليوم –الأربعاء- بتوزيع شقق مشروع الحجيات الإسكاني على المواطنين.





وأضاف وزير الإسكان، أن إجراءات التوزيع أعقبها إجراء انتخاب مجالس إدارات اتحاد المنتفعين من أصحاب الشقق للقيام بدورهم الذي حدده قرار "الإسكان" رقم 188 للعام 2010 لتأسيس اتحاد المنتفعين وآليات عمله، مشيرًا إلى أن خطوة تأسيس اتحاد في كل عمارة تهدف لتنظيم حقوق القاطنين بناءً على الأطر القانونية التي حددها القرار.



وأكد المهندس الحمر على هامش إجراءات توزيع المشروع على المواطنين، أن الوزارة ستستمر في استقبال المواطنين المستفيدين على دفعات متتالية خلال يومين، مشيرًا إلى أن برنامج التوزيع يسير وفق الجدول الزمني المخصص له، وأنه من المقرر أن يستمر توزيع باقي المشاريع المدرجة في جدول توزيع الـ 5000 وحدة خلال الأشهر المقبلة، مضيفًا بأن الوزارة حريصة بتسخير طاقاتها لإنجاز هذا الاستحقاق الإسكاني المهم لخدمة هذا البرنامج وسرعة تلبية طلبات المواطنين الإسكانية.



وأوضح أن مشروع الحجيات الإسكاني يعد أحد المشاريع المدرجة ضمن برنامج عمل الوزارة لبناء 25 ألف وحدة سكنية، المنبثقة عن تنفيذ 40 ألف وحدة سكنية ضمن الإطار الزمني المحدد حسب توجيهات جلالة الملك المفدى وتوزيعها على المستفيدين من أصحاب الطلبات في جميع المحافظات، وذلك بالتوازي مع العمل على برامج تلبي الطلبات الجديدة.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1742 جمت 27/06/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/06/27 - 48 : 08 PM